Beşiktaş'ta gündemde Rıdvan Yılmaz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rıdvan Yılmaz'ın kiralanmasını istiyor. Milli sol bek, sezon başında siyah-beyazlılardan İskoç ekibi Rangers'a bonservisiyle transfer olmuştu.

Beşiktaş'tan sezon başında İskoç devi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle formasından bir süredir uzak kaldı.

Masuaku ve Umut Meraş'ın performansından memnun gözükmeyen Şenol Güneş'in takviye istediği sol bek için öne çıkan ilk adayı siyah-beyazlıların eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz oldu.

Yeniden kiralanacak

Genç olduğu ve fiziği yetersiz görüldüğü için sakatlanmadan önce de yeterince forma giyemeyen Yılmaz'ın belirli bir forma sözü verilerek kiralanması gündemde.

İskoç ekibinin bu teklife ne diyeceği bilinmezken, Rıdvan'ın yarım dönemliğine dönmek istediği de gelen haberler arasında.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta 1 asistle oynadı.