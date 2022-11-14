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    Beşiktaş'ta hedef Bruno Martins Indi

    Beşiktaş'ta hedef Bruno Martins Indi

    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, ocak ayı için AZ Alkmaar'ın savunma oyuncusu Bruno Martins Indi'yi gözüne kestirdi.
    • 14.11.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:12
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    Beşiktaş, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı.

    Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bir liste oluşturuluyor ve bazı isimler öne çıkıyor. Stoper takviyesi için adı anılan isim ise Bruno Martins Indi.

    Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra kadroda eksikleri tek tek tespit edip ocak ayında gerekli takviyeler için çalışmalara başladı. Güneş, ilk olarak stoper istiyor ve hedef Hollanda.

    AZ Alkmaar forması giyen Hollandalı milli oyuncu Bruno Martins Indi listenin ilk sırasında. 30 yaşındaki oyuncu için ayrılan bütçenin 2 milyon euro olduğu bildirildi.

    Beşiktaş ta hedef Bruno Martins Indi #1

    Önemli kulüplerde oynadı

    Tecrübeli savunmacı kariyerinde daha önce Feyenoord, Porto, Stoke City gibi önemli kulüplerde de forma giydi.

    Stoper haricinde sol bek mevkiisinde de forma giyebilen Indi, 1.85 boyunda ve kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Indi'nin piyasa değeri ise 2.2 milyon euro ve 2021 yılından beri AZ forması giyiyor.

    Beşiktaş ta hedef Bruno Martins Indi #2


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