Beşiktaş'ta hedef Redmond'un eşini ikna etmek Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Nathan Redmond'un eşi Blaise, kocasının futbol hayatına İngiltere'de devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun eşini ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş'ta son dönemde performansını artıran Nathan Redmond için teknik direktör Şenol Güneş kararını vermişti.

Southampton'dan ücretsiz olarak transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz oyuncunun Premier Lig'e dönmek istediği bilinse de Beşiktaş cephesi bu konuda deneyimli oyuncuyu ikna etti.

Ancak oyuncunun eşi Blaise Redmond, kesinlikle İngiltere'ye dönmek istiyor. Yeni doğacak çocuklarına orada bir gelecek hazırlamak istediğini her fırsatta dile getiren Blaise için siyah-beyazlılarda bir ikna ekibi kuruldu.

"Ne yapıp edip takımda tutun"

Transfer komitesine bağlı bu ekip eşini İstanbul'da kalmaya ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, Şenol Güneş de yönetime, "Ne yapıp edip takımda tutun." talebinde bulundu.

Redmond bu sezon 29 maçta 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.