Beşiktaş'ta iç transferde en az 3 imza atılacak Son dönemlerin formda ekibi Beşiktaş, takımın oyuncularından Mert Günok, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sözleşmesini uzatacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerin ardından, sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi takımın güçlü bir iskelete sahip olmasını hedefliyor. Bu nedenle, önemli oyuncuların sözleşmelerini uzatmak ve takıma katkı sağlayan isimleri kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mert, Salih ve Ghezzal'ın sözleşmesi uzatılacak

Yönetim, takımın başarılı file bekçisi Mert Günok'un ardından orta saha oyuncusu Salih Uçan ve kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'la da görüşmeler yapacak.

Futbolcuların Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktıkları ve yönetim tarafından da imzalarının atılması planlandığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı takım bu hamleyle birlikte 2024 yılında sözleşmesi sona erecek 3 oyuncunun kontratını 2026 yılına kadar uzatacak.

Şenol Güneş, Tayfur'un kalmasını istiyor

Ayrıca, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün de takımda kalması için girişimler yapıldığı öğrenildi.

Alanyaspor yönetiminden 1.3 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim yapması beklenen Tayfur'un, uzun süreli bir sözleşme imzalaması planlanıyor.