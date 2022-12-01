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    Beşiktaş'ta Montero'yu Elche istiyor

    Beşiktaş'ta Montero'yu Elche istiyor

    Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a Montero için İspanyol ekibi Elche'den teklif geldi.
    • 01.12.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:27
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    Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’a Montero için sürpriz bir teklif geldi.

    Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Montero’ya, La Liga ekiplerinden Elche talip oldu.

    Kiralama üzerinde duruluyor

    Montero için önce Pastore takasını düşünen Elche, siyah-beyazlıların reddetmesi nedeniyle başka bir çözüm yolu arıyor.

    Satın alma opsiyonlu kiralamayı da düşünen İspanyolların ocak ayında muhakkak takımdan gitmesi gereken genç stoper için elindeki tüm kozları oynayarak ucuza kapatmayı planladığı öğrenildi.

    Beşiktaş ta Montero yu Elche istiyor #1

    4 maçta oynadı

    Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Montero bu sezon yeteri kadar forma süresi alamadı. 23 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda sadece 4 maçta forma giydi.

    Beşiktaş ta Montero yu Elche istiyor #2


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