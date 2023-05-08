Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yeni sezonda en az 5 transfer istedi

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve inadını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapmaya başladı.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi en az 5 transfer kararı aldı ve takviye yapılacak mevkileri belirledi.
Şenol Güneş, en az 5 transfer istiyor
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu dahilinde transfer hedeflerini belirleyen Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde en az 5 futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
TRT Spor'un haberine göre; yerli ve yabancı futbolculardan oluşan geniş bir havuz oluşturan siyah-beyazlılar, yabancı kuralının netleşmesiyle birlikte harekete geçecek.
Ayrılıklar belirleyici etken olacak
Defans hattına lider özellikte ve deneyimli en az 1 transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, bunun yanı sıra orta sahaya 6 ve 8 numara takviyesi de yapacak. Siyah-beyazlılar sol kanat ve forvet transferi de düşünüyor.
Beşiktaş’ın transfer politikasında, takımda yaşanacak olan ayrılıklar da belirleyici etken olacak.