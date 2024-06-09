Beşiktaş'ta Stefan Savic ile yeni görüşme! Ciddi fark var... Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Stefan Savić için yeni bir görüşme yapacak. İşte detaylar...

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, stoper transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği Stefan Savić'in temsilcisiyle bir kez daha bir araya gelecek.

Ciddi farklılıklar var

Habere göre, taraflar yapılan son görüşmede yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayamadı. İstenilen ücretlerde ciddi farklılıkların olduğu belirtildi.

Beşiktaş indirim bekliyor

Tecrübeli isimle yapılan 2+1 yıllık kontrat için anlaşmaya varan Beşiktaş, pazarlıklar yılık ücret üzerinden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Savic cephesinden indirim bekliyor.

En önemli aday konumundaki Mats Hummels ise hala listenin başındaki yerini koruyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi, stoper transferini bir an önce bitirmeyi hedefliyor.