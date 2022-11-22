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    Beşiktaş'ta Takuma Asano'nun transferi için çalışmalar başladı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak gündeme Japon futbolcu Takuma Asano geldi. Beşiktaş, Asano'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:15
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    Beşiktaş'ta Takuma Asano'nun transferi için çalışmalar başladı

    Beşiktaş, devre arasına az bir süre kalmışken transfer çalışmalarına başladı.

    Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 2 Ağustos'ta yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği "İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya'ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah." sözleri gerçek olmak üzere.

    Japonya ile Katar'da

    Siyah-beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için yaptığı görüşmelerde, Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı.

    Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

    Beşiktaş ta Takuma Asano nun transferi için çalışmalar başladı #1

    Sakatlıktan çıktı

    Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano, 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı.

    Hürriyet'in haberine göre, 2 ay takımdan uzak kalan Asano, iyileşince Japon Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

    Beşiktaş ta Takuma Asano nun transferi için çalışmalar başladı #2


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