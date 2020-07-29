Beşiktaş'ta üç futbolcu satışa çıkarıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi, sezon değerlendirmesi yaptı. Toplantıda gidecek ve kalacak isimler masaya yatırıldı.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yeni oluşturulacak kadroya çevrildi.

Ahmet Nur Çebi ile bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın'ın gidecek ve kalacak isimler hakkında başkana bir rapor sunduğu belirtildi.

Boateng ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran, Gökhan ve Caner'le de büyük ihtimalle devam etmeyecek olan siyah-beyazlılarda üç isim satışa çıkarıldı.

VİDA, LJAJİC VE LENS İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Vida, Ljajic ve Lens için teklif gelmesini bekleyen yönetim, bu futbolculardan elde edilecek bonservis bedeliyle transfer yapmayı hedefliyor.

İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan Vida'yı isteyen kulüplerin olduğu ancak Hırvat stoperin maaşının yüksek olması nedeniyle şu an için anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

ROCO VE DOUGLAS'I İSTEMİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Roco ve Douglas'ı yeni sezonda kadroda görmek istemediği, ayrıca kiralık sözleşmesi biten Diaby'yle de yolların ayrılacağı öğrenildi.

Ayrıca 47 yaşındaki teknik adam, Arsenal'den kiralanan Elneny'nin takımda tutulmasını istese de, oyuncuyla ilgili son kararı İngiliz kulübü verecek.

OĞUZHAN DÖNÜYOR, LARİN BELİRSİZ

Kiralıktan dönecek olan Oğuzhan Özyakup, Larin ve Mirin hakkında da düşüncelerini dile getiren Yalçın'ın, Oğuzhan'ın gönderilmesini istemediği bildirildi.

Belçika'nın Zulte Waregem takımında iyi bir sezon geçiren Larin hakkında henüz kararını vermeyen Yalçın, Mirin'e ise soğuk bakıyor.

N'SAKALA BİTTİ, CİSSE'YLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Atiba ile yola devam edecek olan siyah-beyazlılarda biten ilk transfer ise Alanyasporlu N'Sakala. Trabzonspor karşısında son kez sahaya çıkacak olan Kongolu futbolcu, daha sonra Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.

Transferde sona yaklaşılan bir diğer oyuncu ise Alanyasporlu Cisse. Burak Yılmaz'ın yerine alınması planlanan golcü futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

Kartal'da, transfer döneminin açılmasıyla birlikte başka önemli gelişmelerin de yaşanması bekleniyor...