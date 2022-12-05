Beşiktaş'ta Welinton'a iyi, Montero'ya kötü haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan gönderilmesini istediği Welinton ve Montero hakkındaki kararını değiştirdi. Güneş, Welinton'a bir şans daha verecek.

Takıma takviye yapmak için stoperlerden en az birini göndermek isteyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kararı belli oldu.

Siyah-beyazlılarda pek fazla forma şansı bulamayan Welinton ve Montero'nun takımdan gitmesi beklenirken, Şenol Güneş beklenmedik bir karara imza attı.

Welinton çok hırslı

Deneyimli teknik adam, Welinton'un idmanlardaki isteği üzerine Brezilyalı oyuncunun takımdan gönderilmesinden vazgeçti.

Montero'nun başka bir takıma kiralanmasını isteyen Güneş, Welinton'a ise sezonun geri kalanında bir şans daha vermek istiyor.

Ayrıca Montero'nun ise İstanbul dışındaki takımlara sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.