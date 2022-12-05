Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.6497
0.10%
Dolar
18.6368
0.01%
Altın
1.079
0.23%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
327.271
1.52%
BTXN Coin
5.45
0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Beşiktaş'ta Welinton'a iyi, Montero'ya kötü haber

    Beşiktaş'ta Welinton'a iyi, Montero'ya kötü haber

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan gönderilmesini istediği Welinton ve Montero hakkındaki kararını değiştirdi. Güneş, Welinton'a bir şans daha verecek.
    • 05.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Takıma takviye yapmak için stoperlerden en az birini göndermek isteyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kararı belli oldu.

    Siyah-beyazlılarda pek fazla forma şansı bulamayan Welinton ve Montero'nun takımdan gitmesi beklenirken, Şenol Güneş beklenmedik bir karara imza attı.

    Beşiktaş ta Welinton a iyi, Montero ya kötü haber #1

    Welinton çok hırslı

    Deneyimli teknik adam, Welinton'un idmanlardaki isteği üzerine Brezilyalı oyuncunun takımdan gönderilmesinden vazgeçti.

    Montero'nun başka bir takıma kiralanmasını isteyen Güneş, Welinton'a ise sezonun geri kalanında bir şans daha vermek istiyor.

    Ayrıca Montero'nun ise İstanbul dışındaki takımlara sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

    Beşiktaş ta Welinton a iyi, Montero ya kötü haber #2


    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..
    Yaşam

    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
    3. Sayfa

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

    Görüş Bildir