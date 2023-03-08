Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a ekstra zam ABD'den Chicago Fire ile görüşen Cenk Tosun'a siyah-beyazlılardan da ilave zam teklifi geldi. Tecrübeli oyuncu kararını yıl kısa süre içinde verecek.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un son günlerde adı Chicago Fire ile anılıyor. ABD ekibinin milli oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklifle ne Cenk'in ne de Beşiktaş'ın kapısı çalındı.

2.5 milyon dolar yıllık ücret teklifinin kendisine gelmesi halinde bunu değerlendirmeyi düşünen Tosun Paşa'ya, siyah-beyazlı kulübün yapacağı öneri de belli oldu.

Maaşına ek zam yapılacak

31 yaşındaki futbolcu, 3 gole daha katkı sağladığı takdirde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak ve maaşı da 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak. Ancak Beşiktaş yönetimi, tecrübeli isme ekstra iki yıl daha kontrat teklifi götürecek.

Bu mukavelede ise Cenk'e opsiyonun üzerine 5 milyon TL daha önerilecek. Milli futbolcunun yıl sonuna kadar bir karar vermesi bekleniyor.

14 gole katkı yaptı

Beşiktaş formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu maçlarda 12 gol 2 asistlik katkı sağladı.