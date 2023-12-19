Beşiktaş'tan golcü atağı! Listeye dünya yıldızı eklendi Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar'ın yerine Leipzig'in Alman yıldızı Timo Werner'i kiralamak istiyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'de yükseliş arayan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın yerine golcü aranıyor.

Hasan Arat ve kurmayları, aradığı futbolcuyu Almanya'da buldu.

Çalışmalarını sürdüren yönetim, Leipzig'in yıldız golcüsü Timo Werner'i kiralamanın yollarını arıyor.

Kiralanmasına sıcak bakılıyor

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta sadece 2 gol atarken, Leipzig'in de oyuncunun kendisine gelmesi için kiralanmasına sıcak bakıyor.

Başarılı oyuncu 2020 yılında Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon euroya transfer olurken, Premier Lig'de isteneni veremeyip geçtiğimiz sezon 20 milyon euro karşılığında eski takımı Leipzig'e dönmüştü.