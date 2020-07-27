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    Bild: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor

    Bild: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor

    Alman basını, Liverpool'un milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgilendiğini duyurdu. Ada temsilcisi, 20 yaşındaki stoper için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 10:41
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 10:41
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    Bild: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor

    Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılması beklenen Lovren'in yerine Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

    Almanya'nın istihbaratıyla ünlü gazetesi Bild'in haberine göre; genç stoperin gelişimini yakından takip eden Klopp'un, Van Dijk ve Gomez ikilisinin alternatifi olarak 20 yaşındaki savunmacıyı istediği kaydedildi.

    Bild: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor #1

    SERBEST KALMA BEDELİ YÜKSEK

    Takımı Schalke 04'ün 45 milyon euro olarak belirlediği serbest kalma bedelini yüksek bulan Ada ekibi, daha düşük bir ücretle Alman kulübünün kapısını çalacak.

    Bild: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor #2

    35 MİLYON EURO İSTİYORLAR

    Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon euro civarında bir teklife satacağı öğrenildi.

    Genç savunmacı bu sezon performansıyla alkış alırken, 26 maçta 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

    Bild: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor #3

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