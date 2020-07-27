Bild: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor

Alman basını, Liverpool'un milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgilendiğini duyurdu. Ada temsilcisi, 20 yaşındaki stoper için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılması beklenen Lovren'in yerine Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Almanya'nın istihbaratıyla ünlü gazetesi Bild'in haberine göre; genç stoperin gelişimini yakından takip eden Klopp'un, Van Dijk ve Gomez ikilisinin alternatifi olarak 20 yaşındaki savunmacıyı istediği kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ YÜKSEK

Takımı Schalke 04'ün 45 milyon euro olarak belirlediği serbest kalma bedelini yüksek bulan Ada ekibi, daha düşük bir ücretle Alman kulübünün kapısını çalacak.

35 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon euro civarında bir teklife satacağı öğrenildi.

Genç savunmacı bu sezon performansıyla alkış alırken, 26 maçta 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.