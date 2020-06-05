Bjelica, İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor

Hırvat basını, Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile anlaştığını ve yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği yazdı.

Aylardır hoca arayışı içinde olan Fenerbahçe'nin, Bjelica'da karar kıldığı iddia edildi.

Şu anda Avusturya'daki evinde bulunan Hırvat teknik adam ile ilgili bir haber yayımlayan Sportske Novosti gazetesi, Bjelica'nın Türkiye'ye gitmeye hazırlandığını yazdı.

UÇUŞLAR BAŞLAYINCA GELECEK

Hırvat basını, 48 yaşındaki teknik direktörün, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği belirtti.