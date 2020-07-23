Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş, Boateng ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu bugün takım arkadaşlarıyla birlikte son kez idmana çıktı.

Beşiktaş'ta Karius, Rebocho ve Ruiz'in ardından bir isim daha kulübe veda etti.

Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.

Son kez idmana çıkan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler."











