Dolar
6.8468
-0.0642%
Euro
7.9562
0.3696%
Altın
1893.5
1.1852%
Borsa
119031.16
0.8055%
G. Altın
416.971
1.1181%
Bitcoin
65732.23
2.2097%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı

    Beşiktaş, Boateng ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu bugün takım arkadaşlarıyla birlikte son kez idmana çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 19:52
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 19:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı

    Beşiktaş'ta Karius, Rebocho ve Ruiz'in ardından bir isim daha kulübe veda etti.

    Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.

    Son kez idmana çıkan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler."

    Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı #1

    Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı #2

    Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı #3

    Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı #4

    Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı #5

    Görüş Bildir