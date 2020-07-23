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Boateng, Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaş, Boateng ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu bugün takım arkadaşlarıyla birlikte son kez idmana çıktı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 19:52
- Güncelleme : 23.07.2020 - 19:52
Beşiktaş'ta Karius, Rebocho ve Ruiz'in ardından bir isim daha kulübe veda etti.
Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.
Son kez idmana çıkan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
"Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler."