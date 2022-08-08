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    Borussia Dortmund Anthony Modeste’yi transfer ediyor

    Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Anthony Modeste'nin transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
    • 08.08.2022 - 11:40
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    Borussia Dortmund Anthony Modeste’yi transfer ediyor

    Bundesliga'da yeni sezona Bayer Leverkusen’i kaptan Marc Reus’u golüyle 1-0 galip gelerek başlayan Borussia Dortmund kadrosuna forvet transferi yaptı.

    Takımın sportif direktörü Sebastian Kehl yaptığı açıklamada, Köln forması giyen Anthony Modeste için sözlü olarak anlaşma sağlandığını söyledi.

    Kehl açıklamasında, sözleşme şartlarının görüşüldüğü ve sağlık kontrolünün ardından resmi duyurunun yapılacağını ifade etti.

    Alman ekibi bir diğer Bundesliga ekibi Köln'ün santrforu Anthony Modeste için 1 yıllık anlaşmaya vardı.Kadroya katılan 34 yaşındaki forvet için kulüpler arasında son görüşmeler yapılıyor ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

    Borussia Dortmund Anthony Modeste’yi transfer ediyor #1

    Haller'in yerine kadroya katılıyor

    Alman basınında yer alan haberlerde Dortmund'un Sebastian Haller'in Testis kanserine yakalanması sebebiyle forvet takviyesi yapmayı planladığı belirtilmişti.

    Modeste’nin kariyeri

    Kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Modeste, sonrasında farklı takımlarda forma giydi. 2017'de Köln'den Çin ligi takımlarından TJ Quanjian'a transfer olan Fransız forvet, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmış ve tekrar Köln'e dönmüştü.


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