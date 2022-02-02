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    Burak Elmas’tan Bartuğ Elmaz için kadro dışı talimatı

    Galatasaray'da Bartuğ Elmaz'ın Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine Burak Elmas, oyuncunun kadro dışı bırakılması talimatını verdi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 09:49
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    Burak Elmas’tan Bartuğ Elmaz için kadro dışı talimatı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti.

    Kulüpte bu konudaki yetkililere direktif verilirken, kulübün haklarını çiğnemeye kalkacak genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartuğ Elmaz’ın kadro dışı bırakılması talimatı verildi.

    Burak Elmas’tan Bartuğ Elmaz için kadro dışı talimatı #1

    "MENAJERLER OYUNCULARIN AKLINI KARIŞTIRIYOR"

    Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Elmas’ın, kurmaylarına “Artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin.” dediği öğrenildi.

    Burak Elmas’tan Bartuğ Elmaz için kadro dışı talimatı #2

    MUSTAFA KAPI ÖRNEĞİ VE ALTYAPI REVİZYONU

    Galatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpte, daha önce Mustafa Kapı da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Lille’de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor’un yolunu tutmuştu.

    Bartuğ Elmaz, Marsilya ile el sıkıştı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Burak Elmas’tan Bartuğ Elmaz için kadro dışı talimatı #3


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