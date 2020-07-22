Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Lille'in ilgilendiği bilinen Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'tan alacaklarının yarısı karşılığında kulüpten bonservisini talep ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Burak Yılmaz, son haftalarda sakatlıklar nedeniyle sorun yaşasa da siyah-beyazlılarda sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ligue 1 ekibi Lille'in ilgilendiği öğrenilen 35 yaşındaki golcünün, Fransız ekibiyle anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

ALACAKLARI KARŞILIĞINDA BONSERVİSİNİ İSTEDİ

NTV Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş'ta 12 milyon TL alacağı bulunan Burak Yılmaz'ın, bu borcun yarısı karşılığında bonservisini istediği kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi kabul etmesi halinde, tecrübeli golcü 6 milyon TL karşılığında bonservisini almış olacak.

YETKİLİLER İSTANBUL'DA

Yaşanan bu gelişmenin ardından Lille yetkililerinin ise olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Sözleşmenin feshi halinde, Fransız ekibinin, sağlık heyetini de Türkiye'ye getirerek, Burak Yılmaz'ı sağlık kontrolünden geçirip 2 yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.