Burak Yılmaz krizinin perde arkası

Aylardır para alamayan Burak Yılmaz'ın, yabancıların maaşlarının yatırıldığını öğrenince Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Karius, Rebocho, Ruiz ve Boateng'in ardından Burak Yılmaz dönemi de sona erdi...

Her fırsatta futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini dile getiren golcü futbolcunun, ani bir kararla Lille'e transfer olmasının altında yatan nedenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

DERBİ SONRASI SİNYALİ VERMİŞTİ

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Karius'un ardından Ruiz'in de pandemi dönemine ait alacaklarının ödendiğinin açıklanması üzerine küplere binen Burak, Fenerbahçe derbisi sonrası "Aslında çok şey konuşmak istiyorum ama yeri değil." diyerek ayrılığın sinyallerini vermişti.

10 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR

Tam 10 aydır maaş alamayan 35 yaşındaki futbolcunun, yönetimin yabancı futbolculara karşı takındığı tavır nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.