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    Caner Erkin, Fenerbahçelilerin engelini kaldırdı

    Fenerbahçe'yle anlaştığı söylenen Caner Erkin, daha önce kendisine hakarette bulunan sarı-lacivertli taraftarların engellerini kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 13:30
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    Caner Erkin, Fenerbahçelilerin engelini kaldırdı #1

    4 yıl önce Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

    Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine tecrübeli sol bekle görüşen sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edilmişti.

    ENGELLER KALDIRILDI

    32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hareketle adeta bu iddiaları doğruladı.

    Daha önce kendisine hakaret eden Fenerbahçeli taraftarları engelleyen Caner, engelleri bir bir kaldırmaya başladı.

    Bazı taraftarların paylaşımları:

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