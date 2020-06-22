Caner Erkin, Fenerbahçelilerin engelini kaldırdı

Fenerbahçe'yle anlaştığı söylenen Caner Erkin, daha önce kendisine hakarette bulunan sarı-lacivertli taraftarların engellerini kaldırdı.

4 yıl önce Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine tecrübeli sol bekle görüşen sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edilmişti.

ENGELLER KALDIRILDI

32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hareketle adeta bu iddiaları doğruladı.

Daha önce kendisine hakaret eden Fenerbahçeli taraftarları engelleyen Caner, engelleri bir bir kaldırmaya başladı.

Bazı taraftarların paylaşımları: