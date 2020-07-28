F.Bahçe, Caner ve Gökhan'la masaya oturuyor

Alacakları ödenmediği için Beşiktaş'tan ayrılan Ruiz ile yönetimle anlaşamayan Gökhan ve Caner'i, siyah-beyazlıların ezeli rakipleri istiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Beşiktaşlı futbolculara olan ilgisi devam ediyor...

Alacakları ödenmediği için siyah-beyazlılarla yollarını ayıran İspanyol stoper Ruiz'in sarı-kırmızılılarla görüştüğü ortaya çıkmıştı.

G.SARAY RUİZ'DEN İNDİRİM İSTEDİ

Tecrübeli defans oyuncusuyla temaslarını sıklaştıran Cimbom'un, Beşiktaş'tan 1.8 milyon euro kazanan Ruiz'den bu ücreti aşağı çekmesini istediği öğrenildi.

Pazarlıklar devam ederken, ilerleyen günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

GÖKHAN VE CANER'DE SON DURUM

Beşiktaş ile olan sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in ise durumlara hala belirsiz.

Yönetimin verdiği ücreti beğenmeyen Gökhan'ın, ilerleyen günlerde Fenerbahçe ile masaya oturacağı belirtildi.

Tecrübeli sağ bekin, sarı-lacivertli kulübe dönmek istediği ve futbolu burada bırakmayı planladığı kaydedildi.

CANER'İ HEM G.SARAY HEM F.BAHÇE İSTİYOR

Caner'in durumu ise biraz karışık...

Beşiktaş'ın teklifini beğenmeyen 31 yaşındaki sol beki, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertlilere dönmesi beklenen Caner'in Galatasaray'dan gelen teklif üzerine düşünmek için süre istediği bildirildi.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Öte yandan dün gece Fenerbahçe Stadı'nın önüne gelen bir grup taraftar, açtıkları pankartla Caner'le Gökhan'ı takımda görmek istemediklerini belirtti.