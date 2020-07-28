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    F.Bahçe, Caner ve Gökhan'la masaya oturuyor

    F.Bahçe, Caner ve Gökhan'la masaya oturuyor

    Alacakları ödenmediği için Beşiktaş'tan ayrılan Ruiz ile yönetimle anlaşamayan Gökhan ve Caner'i, siyah-beyazlıların ezeli rakipleri istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 13:01
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 13:01
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    F.Bahçe, Caner ve Gökhan'la masaya oturuyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Beşiktaşlı futbolculara olan ilgisi devam ediyor...

    Alacakları ödenmediği için siyah-beyazlılarla yollarını ayıran İspanyol stoper Ruiz'in sarı-kırmızılılarla görüştüğü ortaya çıkmıştı.

    G.SARAY RUİZ'DEN İNDİRİM İSTEDİ

    Tecrübeli defans oyuncusuyla temaslarını sıklaştıran Cimbom'un, Beşiktaş'tan 1.8 milyon euro kazanan Ruiz'den bu ücreti aşağı çekmesini istediği öğrenildi.

    Pazarlıklar devam ederken, ilerleyen günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    F.Bahçe, Caner ve Gökhan'la masaya oturuyor #1

    GÖKHAN VE CANER'DE SON DURUM

    Beşiktaş ile olan sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in ise durumlara hala belirsiz.

    Yönetimin verdiği ücreti beğenmeyen Gökhan'ın, ilerleyen günlerde Fenerbahçe ile masaya oturacağı belirtildi.

    Tecrübeli sağ bekin, sarı-lacivertli kulübe dönmek istediği ve futbolu burada bırakmayı planladığı kaydedildi.

    CANER'İ HEM G.SARAY HEM F.BAHÇE İSTİYOR

    Caner'in durumu ise biraz karışık...

    Beşiktaş'ın teklifini beğenmeyen 31 yaşındaki sol beki, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray transfer etmek istiyor.

    Sarı-lacivertlilere dönmesi beklenen Caner'in Galatasaray'dan gelen teklif üzerine düşünmek için süre istediği bildirildi.

    F.Bahçe, Caner ve Gökhan'la masaya oturuyor #2

    TARAFTARLAR İSTEMİYOR

    Öte yandan dün gece Fenerbahçe Stadı'nın önüne gelen bir grup taraftar, açtıkları pankartla Caner'le Gökhan'ı takımda görmek istemediklerini belirtti.

    F.Bahçe, Caner ve Gökhan'la masaya oturuyor #3

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