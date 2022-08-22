Casemiro Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a 70 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Real Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, gözyaşlarıyla veda etti.

Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a 70 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Casemiro, Los Galacticos'a bugün gerçekleştirdiği toplantıyla veda etti.

Vedasında gözyaşlarına engel olamayan Brezilyalı futbolcu, bir gün buraya geri döneceğini söyledi.

"Birlikte çok şey kazandık"

Casemiro "Real Madrid'de birçok şampiyonluk kazandım ama en büyük şampiyonluğum her gün buraya antrenman yapmak için geldiğim zamandır. Real Madrid'den ilk teklifi aldığım zamanı hatırlıyorum, çok heyecanlıydım. Luka Modrić ve Toni Kroos onları unutamıyorum. Birlikte çok şey kazandık. Bir gün eminim bana verdikleri sevginin karşılığını vermek için buraya geri geleceğim. Burada öğrendiklerim gelecekte bana yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.