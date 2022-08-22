Petrol
93.29
-3.55%
Euro
18.0683
-0.48%
Dolar
18.1039
0.10%
Altın
1.011
-0.43%
Borsa
3064
1.46%
Bitcoin
391.500
-0.94%
BTXN Coin
5.50
0.00%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Casemiro Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a 70 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Real Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, gözyaşlarıyla veda etti.
    • 22.08.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Casemiro Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti

    Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a 70 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Casemiro, Los Galacticos'a bugün gerçekleştirdiği toplantıyla veda etti.

    Vedasında gözyaşlarına engel olamayan Brezilyalı futbolcu, bir gün buraya geri döneceğini söyledi.

    Casemiro Real Madrid e gözyaşlarıyla veda etti #1

    "Birlikte çok şey kazandık"

    Casemiro "Real Madrid'de birçok şampiyonluk kazandım ama en büyük şampiyonluğum her gün buraya antrenman yapmak için geldiğim zamandır. Real Madrid'den ilk teklifi aldığım zamanı hatırlıyorum, çok heyecanlıydım. Luka Modrić ve Toni Kroos onları unutamıyorum. Birlikte çok şey kazandık. Bir gün eminim bana verdikleri sevginin karşılığını vermek için buraya geri geleceğim. Burada öğrendiklerim gelecekte bana yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

    Casemiro Real Madrid e gözyaşlarıyla veda etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Çeşme'de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada
    3. Sayfa

    Çeşme'de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Abartı egzoz kullananlara 162 bin TL ceza kesildi
    İç Haber

    Abartı egzoz kullananlara 162 bin TL ceza kesildi

    Görüş Bildir