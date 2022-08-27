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- Caulker'a sürpriz talip
Caulker'a sürpriz talip
- 27.08.2022 - 17:34
Süper Lig ekibi Alanyaspor ile sözleşmesi biter bitmez Fenerbahçe'ye imza atan Caulker, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte takımdan kiralık olarak gönderilmişti.
Sarı-lacivertlilerde resmi maça bile çıkmayan Caulker, Gaziantep'e kiralık gitmişti.Bu sezon Gaziantep'ten geri dönen ve Jesus'un da kadroda düşünmediği tecrübeli stoperle yollar resmen ayrıldı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Championship'ten talip var
Sözleşmesi feshedilen İngiliz oyuncu için Championship ekiplerinden Blackburn Rovers devreye girdi. Lancashire Telegraph'ın haberine göre Blackburn Rovers, şu anda boşta olan Steven Caulker'ı kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibi, transfer dönemi sona ermeden Caulker'ı bonservissiz şekilde kadrosuna eklemenin peşinde.30 yaşındaki stoper, Aralık 2017'de İngiltere'den ayrılmıştı.
Sonrasında İskoçya'da Dundee ve Türkiye'de Alanyaspor , Fenerbahçe, Gaziantep FK kadrolarında kariyerini sürdürmüştü.