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    Cesc Fabregas, Como ile sözleşme imzaladı

    Cesc Fabregas İtalya Serie B ekiplerinden Como ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.
    • 02.08.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 08:53
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    Cesc Fabregas, Como ile sözleşme imzaladı

    Monaco ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan İspanyol oyuncu Cesc Fabregas'ın yeni durağı belli oldu.

    İtalya Serie B takımlarından Como, yıldız orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    "Uzun süre kalmak istiyorum"

    Transferinin ardından açıklamarda bulunan Fabregas, "Como'ya katılmak büyük bir onur ve zevk. Son derece şanslıyım, kariyerimde harika kulüplerde oynadım. Como da bunların dışında bir takım değil. Kulüple uzun süre görüştük, bana futbol dünyasının en iddialı olan projelerini ayrıntılı olarak açıkladılar. Bu nedenle burada sadece sahada değil, saha dışında da uzun süre kalmak istiyorum. En başından beri bu kulübün vizyonuna inandım ve kişisel olarak bunun parçası olmak istedim. Böyle güzel bir ortamda taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

    Muhteşem kariyer

    Kariyerinde 1 Dünya kupası, 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Premier Lig şampiyonluğu gibi önemli başarılara sahip olan İspanyol yıldız, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Monaco gibi dünyaca ünlü kulüplerin de formasını giydi.

    Cesc Fabregas, Como ile sözleşme imzaladı #1


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