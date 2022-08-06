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    Chelsea, Cucurella'yı kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Chelsea, Brighton’ın İspanyol sol bek oyuncusu Marc Cucurella’yı 6 yıllığına toplam 73 milyon euro bonservis karşılığında transfer etti.
    • 06.08.2022 - 15:15
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    Chelsea, Cucurella'yı kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’un İspanyol sol bek oyuncusu Marc Cucurella 65 milyon bonservis ve 8 milyon Euro bonuslar karşılığında resmi olarak Chelsea’ye transfer oldu.

    "Dünyanın en iyi kulüplerinden birine katılmak benim için büyük bir fırsat”

    Kendisini Maviler’e bağlayan 6 yıllık sözleşmeyi imzalayan Cucurella, transferi için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dünyanın en iyi kulüplerinden birine katılmak benim için büyük bir fırsat ve burada mutlu olmak ve takıma yardım etmek için çok çalışacağım." diye konuştu.

    Chelsea, Cucurella yı kadrosuna kattı #1

    Cucurella resmen duyurulmuştu

    Chelsea, resmi Twitter hesabından Cucurella ile ilgili transfer paylaşımında bulundu;

    Yapılan paylaşımda, "Bu hafta çok sayıda medya kuruluşundan gelen raporların ardından, Marc Cucurella'nın transferi için Brighton ve Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını doğrulayabiliriz." denildi.

    Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu; 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

    Chelsea’den 5. hamle

    Chelsea bu imzayla beraber 5.transferini gerçekleştirmiş oldu. Londra ekibi; Sterling, Koulibaly, Chukwuemeka ve Emerson’dan sonra Brighton forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı kadrosuna katmış oldu.

    Chelsea, Cucurella yı kadrosuna kattı #2


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