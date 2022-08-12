Chelsea Michy Batshuayi'yi göndermek istiyor

Chelsea, sözleşmesinin son senesi olmasına rağmen Belçikalı oyuncu Michy Batshuayi'yi bedelsiz kiralamaya hazır.

Maxi Gomez için Valencia ile yapılan pazarlıklarda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Taraflar son bir görüşme daha yapacak ancak aradaki fark 4 milyon euro. Sörloth’un da Türkiye’ye gelmek istememesi nedeniyle bir anda Michy Batshuayi ismi, forvet adayları arasında ilk sıraya yükseldi.

Bunun iki önemli nedeni var. İlki, geçen sezonu Beşiktaş’ta geçiren futbolcunun Türkiye’ye ve İstanbul’da yaşamaya alışık olması. Diğeri ise ekonomik şartlar...

Chelsea’dan büyük kolaylık

Belçikalı oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi’yi bedelsiz olarak kiralamaya hazır. Üstelik İngiliz ekibinin Fenerbahçe’yi cezbeden tek tavrı bu değil. 28 yaşındaki oyuncu Chelsea’den 4 milyon euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon eurosunu verebileceğini söyledi.

Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-Lacivertliler, 3 milyon euroya kadar çıktı. Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea’den alacak.

Sezon sonunda bedava

Michy Batshuayi gelmesi halinde bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Eğer performansıyla Fenerbahçe Yönetimi’ni ikna edebilirse, sezon sonunda boşa çıktıktan sonra yıldız futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme için masaya oturulabilir. Belçikalı forvet, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıktı. Batshuayi, 14 kez ağları havalandırırken, 5 de asist yaptı.