Petrol
101.66
2.58%
Euro
17.5923
0.66%
Dolar
17.4268
-0.01%
Altın
952.55
-0.66%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.880
2.91%
BTXN Coin
7.48
2.04%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Christian Eriksen, Manchester United’da

    Brentford ile yaptığı 6 aylık sözleşmesi sona eren Christian Eriksen, Manchester United ile sözleşme imzaladı.
    • 15.07.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Christian Eriksen, Manchester United’da

    EURO 2020’de geçirdiği kalp krizi sonrası kalp pili takılan Christian Eriksen, yeşil sahalardan bir süre uzak kalmıştı.

    Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz ara transfer döneminde Brentford ile yarım sezonluk bir anlaşma yapmış ve futbola geri dönmüştü.

    Erik ten Hag ile zaman geçirmişti

    Brentford veya Manchester United’dan birini tercih etmesi planlanan Christian Eriksen, Ajax tesislerinde Manchester United’ın yeni hocası Erik ten Hag ile de zaman geçirmişti.

    Sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    3 senelik anlaşma

    Önümüzdeki sezon oynayacağı kulübü belirlemek için son aşamaya gelinirken yıldız futbolcu, Manchester United’la 3 seneliğine anlaştığını duyurdu.

    Christian Eriksen, Manchester United’da #1


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi yarı final maçları ne zaman?
    Voleybol

    Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi yarı final maçları ne zaman?

    Samsun'da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Samsun'da sünnet düğünündeki silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Görüş Bildir