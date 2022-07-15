Christian Eriksen, Manchester United’da

Brentford ile yaptığı 6 aylık sözleşmesi sona eren Christian Eriksen, Manchester United ile sözleşme imzaladı.

EURO 2020’de geçirdiği kalp krizi sonrası kalp pili takılan Christian Eriksen, yeşil sahalardan bir süre uzak kalmıştı.

Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz ara transfer döneminde Brentford ile yarım sezonluk bir anlaşma yapmış ve futbola geri dönmüştü.

Erik ten Hag ile zaman geçirmişti

Brentford veya Manchester United’dan birini tercih etmesi planlanan Christian Eriksen, Ajax tesislerinde Manchester United’ın yeni hocası Erik ten Hag ile de zaman geçirmişti.

Sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

3 senelik anlaşma

Önümüzdeki sezon oynayacağı kulübü belirlemek için son aşamaya gelinirken yıldız futbolcu, Manchester United’la 3 seneliğine anlaştığını duyurdu.