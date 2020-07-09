Cisse'nin menajeri: Beşiktaş'ta oynamak istiyor

Alanyasporlu Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, Beşiktaş ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğiniz söyledi.

Attığı gollerle Alanyaspor'u sırtlayan Senegalli forvet Papiss Cisse, Beşiktaş'a transfer oluyor.

Son olarak Galatasaray maçında iki kez fileleri havalandıran ve gol krallığı yarışında zirveye oturan 35 yaşındaki oyuncunun, siyah-beyazlı formayı giymek istediği ortaya çıktı.

"RAKAMLARDA ANLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Radyospor'a konuşan oyuncunun menajeri Sedat Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti, ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR"

Oyuncunun menajeri, "Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister." şeklinde konuştu.