Çorum FK, Kenan Fakılı'yı kiralık gönderdi

1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın futbolcusu Kenan Fakılı, TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'ne kiralık olarak gönderildi.

Kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'nde forma giyeceği bildirildi.

"BAŞARILI BİR SEZON DİLERİZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Kenan Fakılı'nın Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.