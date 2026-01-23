Çorum FK'da Kadir Seven, Zulte Waregem'e transfer oldu

- Çorum FK'nın savunma oyuncusu Kadir Seven, Zulte Waregem'e transfer oldu.
- İki kulüp, Kadir Seven'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
- Çorum FK, Kadir Seven'e katkıları için teşekkür etti.
1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaştığı duyuruldu.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Açıklamada, Çorum FK'ya verdiği emekler için genç savunma oyuncusuna teşekkür edildi.