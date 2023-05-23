Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılmayı düşünüyor Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, umduğunu bulamadı. Portekizli yıldız takımdan ayrılmak istiyor.

Henüz Ocak ayında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'dan flaş karar geldi.

İspanya basınında yer alan habere göre, Portekizli süper yıldız, 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen takımından ayrılmak istiyor.

38 yaşındaki oyuncu, sezon başına 200 milyon euroluk dev sözleşmeyle tarihe geçmişti.

Ayrılması kolay değil

Oyuncu, herhangi bir sebep olmaksızın takımdan ayrılmak isterse FIFA Oyuncu Transfer Yönetmeliği'ne göre sözleşmesindeki karşılığı tazmin etmesi gerekecek.

Bu sezon Suudi Arabistan'da 1400 dakikanın üzerinde süre alan oyuncu, 13 gole imza attı.