Crystal Palace'dan Gedson Fernandes'e yakın takip Beşiktaş'ın yetenekli isimlerinden 24 yaşındaki Gedson Fernandes'e İngiliz ekibi Crystal Palace talip oldu.

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon yapılanması başladı. Bu kapsamda takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda çalışmalar sürüyor.

Geçen sezonun devre arasında Benfica'dan transfer edilen yarım sezon ise Rizespor'a kiralanan ve sonunda siyah-beyazlı takıma giden Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla birlikte gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Crystal Palace takipte

Sezon başından bu yana oynadığı oyunla takdir toplayan Gedson'a Premier Lig'den talip çıktı. Londra ekibi Crystal Palace'ın Portekizli futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenilirken sezon sonu için teklifte bulunacağı kaydedildi.

Sezon sonunda karar verecek

Beşiktaş'ta mutlu olduğu bilinen ve takımda kalmak isteyen orta sahanın ise kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki oyuncunun satılması halinde bonservis parasının yarısı eski kulübü Benfica'ya gidecek.

25 maça çıktı

Siyah-beyazlı formayı bu sezon 25 kez giyen Gedson Fernandes, 5 asistle mücadele etti.