Cyle Larin indirime gitti

Beşiktaş ile sözleşmesini bir türlü uzatmayan Cyle Larin, Avrupa'dan beklediği teklif gelmeyince ağız değiştirdi. Maaşında indirime giden Kanadalı futbolcu siyah-beyazlı yönetimle görüşme halinde.

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için önerdiği teklifi beğenmeyen Cyle Larin'e Avrupa'dan da istediği rakamı alamadı. Futbolcu geri adım attı ancak bu kez Beşiktaş teklifini düşürdü.

Sezon başında Cyle Larin'e yeni sözleşme için 1 milyon 750 bin euroluk maaş önerisinde bulunan Beşiktaş yönetimine Kanadalı futbolcudan olumsuz yanıt gelmişti.





BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DAHA DA DÜŞÜRDÜ

Fanatik'te yer alan habere göre; bu gelişmenin ardından yapılan pazarlıklarda birkaç kez teklifi yineleyen, ancak aynı cevabı alan Kartal, masadan kalkmıştı.

Avrupa'dan beklediği seviyede teklif alamayan Larin'in, menajeri aracılığıyla geri adım attığı, ancak Beşiktaş'ın teklifini 1.1 milyon euroya düşürdüğü kaydedildi.



