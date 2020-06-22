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- David N'Gog 31 yaşındaki futbolu bıraktı
David N'Gog 31 yaşındaki futbolu bıraktı
PSG ve Liverpool'un eski futbolcusu David N'Gog, henüz 31 yaşındayken yeşil sahalara veda etti.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 11:55
Litvanya ekibi Zalgiris'ten yapılan açıklamada, şubat ayında transfer edilen David N'Gog'un, aktif kariyerini noktaladığı belirtildi.
Fransız futbolcunun yeşil sahalara vedasının "beklenmedik" olduğu, ancak kararına saygı duyulduğu ifade edildi.
2006-2008 yıllarında PSG, 2008-2011 yıllarında ise Liverpool'da mücadele eden N'Gog, son olarak 15 Şubat'ta Zalgiris'e transfer olmuştu.
Kariyerinde 9 farklı kulüpte 340 resmi maça çıkan Fransız forvetin, 74 golü bulunuyor.