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    David N'Gog 31 yaşındaki futbolu bıraktı

    PSG ve Liverpool'un eski futbolcusu David N'Gog, henüz 31 yaşındayken yeşil sahalara veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 11:55
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    Litvanya ekibi Zalgiris'ten yapılan açıklamada, şubat ayında transfer edilen David N'Gog'un, aktif kariyerini noktaladığı belirtildi.

    Fransız futbolcunun yeşil sahalara vedasının "beklenmedik" olduğu, ancak kararına saygı duyulduğu ifade edildi.

    2006-2008 yıllarında PSG, 2008-2011 yıllarında ise Liverpool'da mücadele eden N'Gog, son olarak 15 Şubat'ta Zalgiris'e transfer olmuştu.

    Kariyerinde 9 farklı kulüpte 340 resmi maça çıkan Fransız forvetin, 74 golü bulunuyor.

    David N'Gog 31 yaşındaki futbolu bıraktı #2

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