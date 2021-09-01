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    Denizlispor, İlhan Depe’yi kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:39
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    Denizlispor, İlhan Depe’yi kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor , orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı.

    2 YILLIK SÖZLEŞME

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altay forması giyen 28 yaşındaki İlhan Depe ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Uz’un da katılımıyla tesislerde sözleşme imzaladığının kaydedildiği açıklamada, "İlhan Depe’ye ’Hoş geldin’ diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Denizlispor, İlhan Depe’yi kadrosuna kattı #1

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