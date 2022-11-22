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    Dia Saba'ya Başakşehir kancası

    Dünya Kupası arasına girilirken Yiğidolar’a ayrılmak istediğini ileten Dia Saba’nın Başakşehir’le görüştüğü ortaya çıktı.
    • 22.11.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:15
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    Dia Saba'ya Başakşehir kancası

    Sivasspor ’un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Süper Lig ’in 14 haftalık bölümünde 4 golle takımın skor yükünü taşıdı.

    Sivas temsilcisinin ligde attığı 13 golün 4’ünde imzası bulunan Saba, Dünya Kupası arasına girilirken ise kriz çıkardı.

    Dia Saba ya Başakşehir kancası #1

    İstanbul'da oynamak istiyor

    Sezon başında sözleşme imzalarken kontratına, “Anlaştığı rakamı getirirse istediği zaman ayrılabilir” maddesi koyduran yıldız oyuncu, kulübüne ayrılmak istediğini iletti.

    Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Sivasspor, takımı sırtlayan oyuncunun kalmasından yana. Saba’nın bu flaş kararının arkasındaki gerçek ise şaşırttı. İsrailli futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etmek istiyor.

    Dia Saba ya Başakşehir kancası #2

    Son karar yönetimde

    Oyuncunun menajerinin İstanbul ekipleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde Başakşehir’in ilgisinin fazla olduğu ifade edildi.

    Saba sözleşmesini feshederse sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli formayı giyebilir. Bu konuda Sivasspor yönetiminin tavrı belirleyici olacak.

    Dia Saba ya Başakşehir kancası #3

    Dia Saba ya Başakşehir kancası #4

    Dia Saba ya Başakşehir kancası #5


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