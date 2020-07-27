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    Dick Advocaat, Oğuzhan'ın dönüşünü açıkladı

    Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a döndüğünü belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 17:56
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    Dick Advocaat, Oğuzhan'ın dönüşünü açıkladı

    Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, ülkesinin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Hollandalı teknik adam, "Yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Oğuzhan Özyakup ile birlikte Ayoub ve Tapia gitti, orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Oğuzhan genellikle oynayamadı ancak uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuydu ve önemliydi." ifadelerini kullandı.

    Dick Advocaat, Oğuzhan'ın dönüşünü açıkladı #1

    SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA ŞANSI BULAMADI

    Daha önce sportif direktör Arnesen de, Oğuzhan'ın maliyetinin yüksek olduğunu ve indirim yapması gerektiğini belirtmişti.

    Hollanda'da sakatlığı nedeniyle fazla oynayamayan Oğuzhan Özyakup, 4 maçta forma giydi ve 127 dakikada 1 gol attı.

    Dick Advocaat, Oğuzhan'ın dönüşünü açıkladı #2

    BEŞİKTAŞ'A 8 İSİM DÖNÜYOR

    Sezonun bitmesiyle birlikte 8 önemli kiralık oyuncu da yeniden Beşiktaş'a dönecek.

    Ajdin Hasiç (Ümraniye), Oğuzhan Özyakup (Feyenoord), Mirin (Toulouse), Larin (Zulte Waregem), Fatih Aksoy (Sivasspor), Sedat Şahintürk (Denizlispor), Muhayer Oktay (Giresunspor) ve Erdem Seçgin (Ümraniyespor), yeni sezon öncesi teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kampa çağrılacak.

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