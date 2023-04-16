Diego Simeone, Gedson Fernandes'i istiyor Atletico Madrid'in başarılı çalıştırıcısı Diego Simeone, Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes'i kadrosunda görmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla düzenlenen maçta Beşiktaş, Dolmabahçe'de İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etmişti.

Bu karşılaşmadan siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri ise Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou kaydetmişti.

Atletico maçında iyi performans sergiledi

Oynanan bu mücadelede takımının ilk golünü atan ve sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu Gedson Fernandes, Diego Simeone'nin de dikkatini çekmeyi başardı.

Simeone'nin dikkatini çekti

Hazırlık maçında 45 dakika sahada kalan ve iyi bir oyun ortaya koyan Portekizli futbolcuyu Simeone'nin yakın takibe aldığı öğrenildi. Arjantinli teknik adamın sezon sonunda 24 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği belirtildi.

29 maçta forma giydi

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu bu sezon siyah beyazlı formayla 29 resmi maça çıktı. Gedson Fernandes bu maçlarda 5 asistle oynadı.