Dimitris Pelkas'a Trabzonspor kancası Hull City'de beğenilmeyen ve sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dimitris Pelkas'a Trabzonspor'un talip olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da gelenler ve gidenler için süreç başladı... Bordo-mavililerin ilk transferinin ise Dimitris Pelkas olacağı konuşuluyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Yunan oyuncu, Trabzonspor'la transfer sezonu açılır açılmaz sözleşme imzalayacak.

Pelkas gelecek iddiası

Pelkas, Lille'e dönmeye hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yerine Trabzonspor forması giyecek. Bakasetas ve Siopis'in aracı olduğu transferde Pelkas'ın alacağı rakam hakkında ise bilgiler gelmeye başladı.

Bahsedilen rakam ise Yusuf Yazıcı'nın şu anda aldığı rakamın (25 milyon lira) neredeyse 3'te 1'i.

Yunan isim bu sezon Hull City formasıyla 26 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.