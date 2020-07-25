Dirar'a Belçika'dan talip çıktı

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Club Brugge, Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nabil Dirar'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz isimlerden biri olan Nabil Dirar'ı eski kulübü istiyor.

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'ün, eski oyuncusunu takıma katmak için istekli olduğu belirtildi.

4 YIL OYNAMIŞTI

2008-2012 yılları arasında Club Brugge'de oynayan Faslı oyuncu, 6 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılarak Monaco'ya transfer olmuştu.

2018 yılında da Dirar'ın adı Brugge ile anılmış ancak oyuncu sonrasında takımda kalmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe'de 32 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 2 gol attı.