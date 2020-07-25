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    Dirar'a Belçika'dan talip çıktı

    Club Brugge, Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nabil Dirar'ı transfer etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 10:37
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    Dirar'a Belçika'dan talip çıktı

    Fenerbahçe'de geleceği belirsiz isimlerden biri olan Nabil Dirar'ı eski kulübü istiyor.

    Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'ün, eski oyuncusunu takıma katmak için istekli olduğu belirtildi.

    4 YIL OYNAMIŞTI

    2008-2012 yılları arasında Club Brugge'de oynayan Faslı oyuncu, 6 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılarak Monaco'ya transfer olmuştu.

    2018 yılında da Dirar'ın adı Brugge ile anılmış ancak oyuncu sonrasında takımda kalmıştı.

    Bu sezon Fenerbahçe'de 32 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 2 gol attı.

    Dirar'a Belçika'dan talip çıktı #1

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