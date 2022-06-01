Dirk Kuyt, Ado Den Haag'ın başına geçiyor

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Dirk Kuyt'ın yeni sezonda Ado Den Haag'ı çalıştıracağı belirtildi.

Liverpool'un efsanevi isimlerinden olan ve bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, antrenörlük kariyerindeki bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde, Hollanda 2. lig takımlarından Ado Den Haag'ın Dirk Kuyt'la anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın perşembe günü yapılabileceği belirtildi.

Aktif futbolculuk kariyerini 2018'de Quick Boys takımında noktalayan Dirk Kuyt, Hollanda ekibinde aynı dönemde antrenörlük kariyerine başlamıştı.

İlk kez bir takımda başantrenör olacak

Bir sezon sonra Feyenoord U19 takımın başına geçen Kuyt, geçtiğimiz yıl antrenörlük lisansı alırken RTL'de yorumcu olarak görev yapıyordu.

Ado Den Haag'ın Dirk Kuyt'ı resmen açıklamasının ardından Kuyt, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda başantrenör olarak çalışacak.