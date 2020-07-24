Dortmund, Jadon Sancho'yu M. United'a satmaya hazır

Manchester United'dan iyi bir teklif gelmesi halinde Dortmund, Jadon Sancho'nun satışına onay verecek.

Yılın flaş transferi Dortmund ile Manchester United arasında gerçekleşmeye çok yakın.

Independent'in haberine göre; Dortmund, Manchester United'dan iyi bir teklif gelmesi halinde Jadon Sancho'yu İngiliz devine gönderecek.

Sarı-siyahlı ekip, Jadon Sancho'nun kulüpteki potansiyeline ulaştığını düşünüyor. Ayrıca Alman ekibinin öngörüsüne göre önümüzdeki sezon bonservis bedellerinin de düşmesi bekleniyor.

ANLAŞMA 80 MİLYON STRELİNE ULAŞACAK

Manchester United'ın Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde sezonu bitireceği sıralama da transfer bedeli için kilit rol oynayacak.

İngiliz devi, müzakereleri 55 milyon sterlinden başlayarak ek maddelerle 80 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir anlaşma üzerine de çalışıyor.