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    Dün istifa eden Lucescu kararından vazgeçti

    Dinamo Kievli taraftarlar tarafından istenmeyen Mircea Lucescu, dün görevinden istifa etmişti. Rumen teknik adam, başkanla yaptığı görüşmenin ardından kararından vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 12:07
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    Dün istifa eden Lucescu kararından vazgeçti

    Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu sorunu tatlıya bağlandı.

    BAŞKAN İKNA ETTİ

    Dinamo Kiev Kulübü, taraftarın kendisine gösterdiği tepki nedeniyle görevi bırakma kararı alan Lucescu'nun kulüp başkanı Igor Surkis ile görüşmesi sonrası takımda kalmaya karar verdiğini duyurdu.

    Açıklamada, Lucescu ie Surkis arasındaki yazışmalar yayımlanırken, Surkis'in, "Bazı taraftarların duyguları, sizin liderliğinizde yeni zorluklara hazır bir ekibin geleceği için belirleyici faktör olamaz. Dinamo'nun görkemli tarihini yazmaya birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

    74 yaşındaki Rumen teknik adamın ise, "Sizin desteğiniz olmadan bunu yapmaya hazır değildim. Korktuğum tek şey kulüp için zorluk çıkarmaktı. Sizinle birlikte önemli sonuçlar elde edeceğimizden eminim. Salı günü Kiev'de görüşmek üzere." cevabını verdiği kaydedildi.

    Dün istifa eden Lucescu kararından vazgeçti #1

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