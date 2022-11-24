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    Edgar Ie, Vitesse ile anlaşmak üzere

    Sezon başında Trabzonspor'a dönmek için bekleyen ancak bu isteği gerçekleşmeyen Edgar Ie'nin yeni takımı netlik kazanıyor.
    • 24.11.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:22
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    Edgar Ie, Vitesse ile anlaşmak üzere

    Sezon başında Trabzonspor'a dönmek için haftalarca bekleyen Edgar Ie, sonrasında hiçbir kulüple anlaşmamıştı.

    Bonservisi elinde bulunan ve Süper Lig'den bazı takımların istediği Portekizli futbolcunun tercihi, Hollanda oldu.

    Edgar Ie, Vitesse ile anlaşmak üzere #1

    Vitesse ile sözleşme imzalayacak

    Edgar, Vitesse ile anlaşmaya varırken, kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Başarılı futbolcu, sakatlık yaşamadan önce geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da müthiş bir performans sergilemişti.

    Edgar Ie, Vitesse ile anlaşmak üzere #2


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