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- Edgar Ie, Vitesse ile anlaşmak üzere
Edgar Ie, Vitesse ile anlaşmak üzere
Sezon başında Trabzonspor'a dönmek için bekleyen ancak bu isteği gerçekleşmeyen Edgar Ie'nin yeni takımı netlik kazanıyor.
- 24.11.2022 - 13:16
- Güncelleme : 24.11.2022 - 13:22
Sezon başında Trabzonspor'a dönmek için haftalarca bekleyen Edgar Ie, sonrasında hiçbir kulüple anlaşmamıştı.
Bonservisi elinde bulunan ve Süper Lig'den bazı takımların istediği Portekizli futbolcunun tercihi, Hollanda oldu.
Vitesse ile sözleşme imzalayacak
Edgar, Vitesse ile anlaşmaya varırken, kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Başarılı futbolcu, sakatlık yaşamadan önce geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da müthiş bir performans sergilemişti.