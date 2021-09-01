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    Efecan Karaca, Trabzonspor'dan haber bekliyor

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın çok istediği Efecan Karaca, Alanyaspor'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olma noktasında fedakârlık yapmaya hazır.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 14:33
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    Efecan Karaca, Trabzonspor'dan haber bekliyor

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen Efecan Karaca, Alanyaspor 'dan bu kez ayrılabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, Fırtına'nın çağırması halinde fedakârlık yapmaya hazır.

    ALANYASPOR İLE TRANSFER AKIŞI

    Kulübü Alanyaspor ise 1 sene kontratı kalan Efecan için daha önce 1 milyon euro bonservis istemişti. Bakasetas ve Siopis transferleri nedeniyle Güney ekibiyle ilişkilerini düzelten Trabzonspor yönetimi, Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ın durumuna göre Efecan için harekete geçecek.

    Efecan Karaca, Trabzonspor dan haber bekliyor #1

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