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    Emre Belözoğlu, Oğuzhan ve Dorukhan'ı istiyor

    Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Emre Belözoğlu, şimdi de Beşiktaşlı futbolcuların peşine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 10:18
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    Emre Belözoğlu, Oğuzhan ve Dorukhan'ı istiyor #1

    Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Belözoğlu, bu kez de Beşiktaşlı futbolcuların peşine düştü.

    İKİSİ DE SORUNLAR YAŞIYOR

    Emre'nin, Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Oğuzhan Özyakup ile maaş konusunda yönetimle sorunlar yaşayan Dorukhan Toköz'ü kadroda görmek istediği belirtildi.

    Emre Belözoğlu, Oğuzhan ve Dorukhan'ı istiyor #2

    İki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yaşadığı sorunları bilen ve bu durumu fırsata çevirmek isteyen 39 yaşındaki futbol adamının girişimlere başladığı öğrenildi.

    İki ismi de milli takım kampından tanıyan Emre'nin ilk olarak oyuncularla görüşeceği ve sonrasında konuyu yönetime taşıyacağı bildirildi.

    Emre Belözoğlu, Oğuzhan ve Dorukhan'ı istiyor #3

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