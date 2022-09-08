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    Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı kiraladı

    Galatasaray, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı 1 yıllığına Ankaragücü'ne kiraladı.
    • 08.09.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:41
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    Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı kiraladı

    Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı 1 yıllığına Ankaragücü'ne kiraladı.

    Emre Kılınç, 1 sene kiralık Ankaragücü'nde

    Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı oyuncu Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve transfer çalışmalarını sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.

    2020-2021 yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan 28 yaşındaki Emre Kılınç, 80 maçta 9 gol 6 asistlik performans göstermişti.

    Ankaragücü, Galatasaray dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı yı kiraladı #1

    Ankaragücü, Taylan Antalyalı'yı kiraladı

    Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve kulübü Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve transfer çalışmalarını sürdürdü." ifadelerinde bulundu.

    2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki orta saha Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılılarda çıktığı 102 maçlarda 2 gol 4 asistte bulundu.

    Ankaragücü, Galatasaray dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı yı kiraladı #2


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