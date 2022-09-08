Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı kiraladı

Galatasaray, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı 1 yıllığına Ankaragücü'ne kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı 1 yıllığına Ankaragücü'ne kiraladı.

Emre Kılınç, 1 sene kiralık Ankaragücü'nde

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı oyuncu Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve transfer çalışmalarını sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.

2020-2021 yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan 28 yaşındaki Emre Kılınç, 80 maçta 9 gol 6 asistlik performans göstermişti.





Ankaragücü, Taylan Antalyalı'yı kiraladı

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve kulübü Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve transfer çalışmalarını sürdürdü." ifadelerinde bulundu.

2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki orta saha Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılılarda çıktığı 102 maçlarda 2 gol 4 asistte bulundu.