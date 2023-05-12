Emre Mor gidiyor! Avrupa'dan talipleri var Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Emre Mor, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Forma süresi gitgide düşen genç oyuncu Emre Mor için sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeniden Avrupa'da boy göstermek isteyen genç oyuncu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Karagümrük forması ile gösterdiği performansla yeniden futbola dönen yıldız oyuncu, sezon sonunda Jorge Jesus'un takımına katılmıştı.

Jorge Jesus'un belirli aralıklarla şans verdiği Emre Mor, önemli maçlarda kilit rol oynamıştı. Bunun neticesinde İtalya'dan birçok kulüp Emre Mor'un peşine düştü.

Torino ve Bologna'nın Emre Mor'u yakından takip ettiği iddia edilmişti. Son olarak Fiorentina'nın genç oyuncuya talip olduğu belirtildi.

9 milyon euro beklentisi

Yeni sezonda daha çok forma şansı bulmak isteyen genç oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin ise oyuncunun satışından 9 milyon euro civarı bir beklentisi olduğu düşünülüyor.

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 38 resmi maça çıkan genç oyuncu, 6 gol atıp 3 de asist yaptı.