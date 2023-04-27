Enner Valencia, Internacional ile anlaştı iddiası Fenerbahçe'den senelik 3 milyon euro isteyen Ekvadorlu forvete yönetimin 1.8 milyon euro önerdiği kaydedildi. Portekiz basınına göre ise Internacional işi bitirdi.

Bu sezon attığı gollerle kariyerinin zirvesine çıkan Enner Valencia'nın mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak.

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çabalıyor ancak sonuç alınamadı.

"90min.com" sitesinin haberine göre 33 yaşındaki golcü, Brezilya ekibi Internacional ile bir ön sözleşme yaptı. Aynı habere göre sarı-lacivertlilerden senelik 3 milyon euro maaş isteyen oyuncuya, 1.8 milyon euro önerildi ve bu rakamı kabul etmedi.

"Valencia teklifi kabul etti"

Brezilya ekibi Internacional'in ise Enner Valencia'ya 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Daha önce hem futbolcu hem de Internacional Kulübü, ön protokol iddialarını yalanlamıştı. Ancak Brezilya basını, Valencia'nın, Fenerbahçe taraftarlarından tepki görmemek için ön sözleşmeyi yalanladığını iddia etmişti.

33 yaşındaki futbolcu büyük ihtimalle bu sezon sonrasında bedelsiz olarak Internacional Kulübü'ne katılacak. Fenerbahçe ise yaz transfer döneminde hücum hattı için ekstra hamleler yapacak.