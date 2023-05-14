Enner Valencia'nın geleceği için menajerinden açıklama Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceklerini söyledi.

Fenerbahçe'de bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren ve önümüzdeki haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'nın sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Golcü futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalama seçenekleri olduğunu söyledi.

"Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız"

Ekvador basınına konuşan menajer Vargas, tecrübeli golcünün kararını vermek için ay sonunu bekleyeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız."

"Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var"

Seçenekler arasında Fenerbahçe ile sözleşme uzatmanın da olduğunu belirten Vargas, şöyle konuştu: